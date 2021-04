Ekstraklasa. Hyballa zobaczy drzwi. Legia krok od mistrzostwa

Tym bardziej, że w obydwu drużynach nie ma zbyt wielu zawodników, po których ustawiałyby się kolejki chętnych. A jeśli już jest ktoś taki jak Jakub Błaszczykowski, to trener trzyma go na ławce do 86. minuty. W poprzedniej kolejce Peter Hyballa wpuścił Kubę na boisko w Lubinie w 87. minucie, kiedy mecz był już przegrany 1:4. Chciał mu coś pokazać?

Nie ulega wątpliwości, że to Hyballi ktoś coś pokaże po zakończeniu sezonu i będą to drzwi. Zrobi to m.in. Błaszczykowski nie dlatego, że weźmie odwet (on wie, że ma siły na więcej niż cztery minuty, a przeżywa tę upokarzającą sytuację z klasą), tylko że Hyballa okazał się zupełnie innym typem trenera niż się spodziewano. W dodatku jego konstrukcja psychiczna jest jeszcze niezbadana. Wisła po czterech porażkach z rzędu zdobyła wreszcie punkt. Ale bramki z akcji nie może strzelić już w pięciu meczach z kolei.

Niespodzianką kolejki jest zwycięstwo Stali nad Pogonią. Szczecinianie mieli dużą przewagę, z której nic nie wynikało. Stal grała mądrze, ofiarnie, wręcz heroicznie i wygrała zasłużenie. Mogła strzelić nawet więcej goli. A 22-letni bramkarz Rafał Strączek bronił w beznadziejnych sytuacjach.

Wisła Płock wygrała w Zabrzu. Górnik rozegrał najsłabszy mecz w sezonie. Jeszcze raz okazało się, że ktoś taki jak Mateusz Szwoch to jest dla drużyny skarb. To jeden z najbardziej klasowych dziś piłkarzy w ekstraklasie.

Nie rozczarowało spotkanie w Lubinie. Zagłębie ma dobrą serię: po trzech zwycięstwach zremisowało z Piastem, mimo że to goście pierwsi strzelili bramkę. Udało się to Jakubowi Świerczokowi. Choć, w jego przypadku termin „udało się” jest trochę krzywdzący. To bez wątpienia najlepszy polski napastnik w lidze.

Raków rozegrał mecz ze Śląskiem wreszcie na swoim nowym stadionie w Częstochowie. Nie byłem, widziałem tylko w Canal+ i trochę się zdziwiłem. Słyszałem tyle o budowie, że spodziewałem się prawdziwego stadionu. Zobaczyłem tylko boisko, a za nim plenery Wyżyny Częstochowskiej.