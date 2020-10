Siła spokoju Jerzego Brzęczka

W ciągu tygodnia Polacy pokonali Finlandię 5:1, zremisowali z Włochami 0:0 i pokonali Bośnię i Hercegowinę 3:0. We wrześniu wygrali z nią na wyjeździe 2:1, a jedyną porażkę ponieśli w Amsterdamie z Holandią 0:1. To było 4 września. W pierwszym meczu kadry po dziesięciomiesięcznej przerwie. Bez Roberta Lewandowskiego, który musiał odpocząć po nienormalnym sezonie Ligi Mistrzów.

Przyjechał też Arkadiusz Milik, który tak pokierował swoim życiem, że jeszcze latem rzekomo chcieli go wszyscy, a teraz w ogóle nie gra. Michał Karbownik i Jakub Moder podpisali kontrakty z Brighton, ale oni przynajmniej na razie zostali w swoich klubach.

Do tego doszedł histeryczny atak na poświęconą Brzęczkowi książkę. Dostało się autorce Małgorzacie Domagalik i selekcjonerowi. Rzadko się zdarza, żeby książka została poddana tak miażdżącej krytyce, nim jeszcze się ukazała. Brzęczek musiał to przeżyć, przed meczami pytano nawet piłkarzy o atmosferę w drużynie. A oni książki nie czytali, bo jej jeszcze nie było.

Selekcjoner wykazał się klasą, nie dawał się podpuścić, na konferencjach dobierał słowa. I robił swoje. Po trzech ostatnich meczach można usłyszeć i przeczytać, że wreszcie są powody do optymizmu. To prawda, przyszedł ten moment.

Brzęczek jest selekcjonerem od lata 2018 roku. Zrealizował pierwszy cel: reprezentacja awansowała do mistrzostw Europy. Realizuje następny: buduje drużynę, która może na nich zagrać z nadziejami na sukces.

Z kadry na mistrzostwa Europy we Francji nie ma już 13 zawodników. Z kadry na mundial w Rosji odpadło dziewięciu. Trzon reprezentacji pozostał, ale dla Łukasza Fabiańskiego, Wojciecha Szczęsnego, Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka, Arkadiusza Milika, Kamila Grosickiego i Roberta Lewandowskiego trzeba szukać partnerów a nawet następców.

Brzęczek to robi. W latach 2018 i 2019 w reprezentacji debiutowało ośmiu zawodników, a w tym roku sześciu. Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Michał Karbownik czy Sebastian Walukiewicz mogą pozostać w niej na dłużej.

Trener wrócił do Mateusza Klicha, odkrytego dla kadry przez Waldemara Fornalika, i dobrze na tym wychodzi. Przywrócił też wiarę Karolowi Linettemu, który chociaż był na mistrzostwach we Francji i w Rosji, to nie wyszedł tam na boisko. W środę strzelił Bośni bramkę, dopiero drugą w kadrze, ale pierwszą od sześciu lat, bo nie dawano mu dość szans.