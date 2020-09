Ekstraklasa. Szwed za Duńczyka

Legia żegna się z Domagojem Antoliciem, a jego brak był w Płocku bardzo widoczny. Czołowego pomocnika ekstraklasy trudno będzie zastąpić. Czy uda się to Bartoszowi Kapustce? Na razie odradza się przy Łazienkowskiej. Talentu nie stracił, potrzebuje więcej meczów. Mistrz Polski sprowadził też Joela Valencję. Ekwadorczyk w barwach Piasta został wybrany najlepszym zawodnikiem ekstraklasy. Wyjechał do Anglii i nie zdołał nawet przebić się do składu pierwszoligowego Brentford. Niewykluczone, że w Polsce znów będzie błyszczał.

