Lewandowski gra o Puchar Niemiec

Na razie Milik pozostaje zawodnikiem Napoli. W niedzielę będzie miał okazję zagrać przeciw Romie, której strzelił gola w jesiennym, przegranym 1:2 spotkaniu. Obie drużyny rywalizują o Ligę Europy. Muszą uważać, bo za ich plecami czai się Milan, który po restarcie sezonu nie poniósł jeszcze porażki. W sobotę jedzie do Rzymu, by zmierzyć się z wiceliderem Lazio.

We Włoszech hitem weekendu będą derby Turynu. Juventus walczy o kolejny tytuł, Torino broni się przed spadkiem, ale emocji w sobotę zabraknąć nie powinno. Być może już w następnych derbach wystąpi Arkadiusz Milik. Włoskie media piszą, że polski napastnik zaakceptował ofertę Juve, teraz muszą porozumieć się kluby.

Kilka tygodni temu uległ u siebie Bayernowi (2:4). Jedną z bramek zdobył Lewandowski, który do korony króla strzelców Bundesligi może dołożyć tytuł najlepszego strzelca Pucharu Niemiec.

Teraz też są faworytem, choć przeciwnik będzie zdeterminowany, gdyż nie udało mu się awansować do Ligi Mistrzów, a na jakiekolwiek trofeum czeka już 27 lat. Przez ten czas Bayer pięć razy został wicemistrzem Niemiec, przegrał dwa finały Pucharu Niemiec i finał Champions League. To sprawiło, że dorobił się przydomków "Vicekusen" i "Neverkusen".

Rzymianie tracą cztery punkty do Juventusu - tyle samo co Barcelona do prowadzącego w Hiszpanii Realu. Królewscy po powrocie na boiska wygrali wszystkie sześć meczów, ale w niedzielę spotkają się na wyjeździe z Athletikiem, który w tym sezonie odebrał już punkty Atletico i Barcelonie. Nie przegrał też w grudniu na Santiago Bernabeu (0:0).

Trzymać kciuki za Basków będą piłkarze Barcelony, którzy kilka godzin później zmierzą się z Villarrealem, mającym wciąż szansę na Ligę Mistrzów.

Zacięty wyścig o Champions League toczy się w Anglii. O trzy pozostałe miejsca w fazie grupowej biją się Leicester, Chelsea, Manchester United i Wolverhampton, które w sobotę podejmie Arsenal.