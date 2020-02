Berlin, mamy problem

W Hiszpanii trwa odliczanie do niedzielnego El Clasico w Madrycie. Przed szlagierem Real stracił pozycję lidera i jednego ze swoich gwiazdorów. Kolejnej kontuzji (pęknięta kość strzałkowa) doznał Eden Hazard. To był dopiero drugi występ Belga po wcześniejszym urazie. Prognozy nie są optymistyczne, czekają go prawdopodobnie dwa miesiące przerwy, co oznacza, że nie zagra nie tylko z Barceloną, ale także w dwumeczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów (pierwsze spotkanie już w środę).