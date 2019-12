Barcelona - Real: więcej niż mecz

- Jedno z dwóch El Clasico powinno być zaplanowane tak, by nie zarywając nocy, można było je obejrzeć w Azji, drugie - by można było je zobaczyć w USA. Ważne, by uszanować fakt, że mieszkańcy innych kontynentów też płacą za tę możliwość, i zrozumieć, że naszym klubom pozwala to na zatrudnianie gwiazd, a naszej lidze stać się produktem globalnym - podkreśla prezes rozgrywek (LFP) Javier Tebas.

Tsunami pod stadionem

"Mes que un club", czyli "Więcej niż klub" - głosi motto Barcelony. O El Clasico zwykło się mówić i pisać, że to więcej niż mecz. W tym sezonie szczególnie.



Po tym, jak w październiku skazano dziewięć osób na kary więzienia za organizację nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego Katalonii, separatyści doprowadzili do demonstracji, które przerodziły się w starcia z policją i w efekcie zmusiły władze ligi do przełożenia El Clasico. Cel, czyli zwrócenie uwagi świata na swoją walkę o suwerenność, został osiągnięty.



Przeniesienie meczu na Santiago Bernabeu nie wchodziło w grę (zgody na to nie wyraziły kluby), a znalezienie nowego terminu, w napiętym dziś do granic możliwości piłkarskim kalendarzu, okazało się dużym problemem. Propozycja, by Barca i Real zmierzyły się w sobotę 7 grudnia, kilka dni przed ostatnią kolejką Ligi Mistrzów, też została odrzucona. Choć obie drużyny - co można było przewidzieć - już wcześniej zagwarantowały sobie awans do 1/8 finału, to jednak każde zwycięstwo w tych rozgrywkach oprócz prestiżu wiąże się z pokaźną premią (w fazie grupowej to 2,7 mln euro). Obawiano się także, że przygotowania do meczu zakłócić może gala Złotej Piłki, na której nagrodę odbierał Leo Messi. A Barcelona nie chciała grać z Królewskimi tuż po spotkaniu z Atletico. Stanęło więc na 18 grudnia, choć to data też nieidealna - środek tygodnia, w dodatku początek walki o Puchar Króla. Liczono, że do tego czasu sytuacja w Katalonii się ustabilizuje. Ale separatyści nie dali za wygraną. Jedna z organizacji o nazwie Tsunami Democratic wezwała swoich zwolenników do wielkiej manifestacji w dniu meczu pod stadionem Camp Nou. Udział w niej zadeklarowało nawet 20 tys. osób.



"Znaczna część populacji katalońskiej jest wykluczana ze względów ideologicznych, nie może korzystać ze swoich podstawowych praw. Dziesiątki osób są lub były w więzieniu tylko i wyłącznie przez głoszenie swoich racji. Cały region przeżywa wyjątkową sytuację i konieczne jest wyjątkowe działanie" - napisali w oświadczeniu organizatorzy.