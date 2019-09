PKO Ekstraklasa: skromna wygrana Lechii

Kiedy parę minut później kolejną "setkę" zmarnował Udovicić, fani z Gdańska zaczęli się zastanawiać, czy niewykorzystane sytuacje się na nich nie zemszczą. I niestety dla nich, tak właśnie się stało. Najpierw co prawda niezłą okazję zmarnował Christian Gytkjaer, ale w ostatniej minucie pierwszej połowy duński napastnik wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony Joao Amarala i głową zdobył kontaktowego gola - relacjonuje Onet .

Chwilę później doskonałą okazję zmarnował Żarko Udovicić, który spudłował z najbliższej odległości. W 33. minucie jego koledzy spisali się jednak lepiej. W pole karne Lecha dośrodkował Filip Mladenović, a tam wślizgiem futbolówkę do siatki wpakował Michał Nalepa.

Lepiej zaczęli gospodarze, którzy od początku starali się atakować. Bardzo aktywny był Sławomir Peszko, były gracz Lecha. W 16. minucie uderzył co prawda wprost w bramkarza, ale już sześć minut później, po zgraniu piłki przez Artura Sobiecha, głową umieścił piłkę w siatce.

Po zmianie stron gospodarze wciąż kontrolowali grę, ale tempo meczu nieco spadło. Goście nie mieli pomysłu na to, by zagrozić bramce Dusana Kuciaka, Lechia natomiast grała nieco ostrożniej. Goście tak naprawdę dopiero w 88. minucie stworzyli sobie dogodną okazję do zdobycia gola, ale uderzenie Gytkjaera pewnie obronił bramkarz miejscowych.

W doliczonym czasie gry uderzał jeszcze Rafał Wolski, ale był to ostatni groźny akcent tego spotkania. Na dodatek w ostatnich sekundach czerwoną kartką, w konsekwencji dwóch żółtych, ukaranych został Djorde Crnomarković i Lech kończył ten mecz w "10". Nie wpłynęło to jednak na wynik spotkania, które Lechia wygrała 2:1.

Lechia Gdańsk - Lech Poznań 2:1 (2:1)

Bramki: Sławomir Peszko (22), Michał Nalepa (33) - Christian Gytkjaer (45).