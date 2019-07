Mateusz Klich zagra w Premier League? Thomas Hilmes / http://www.der-betze-brennt.de [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Mateusz Klich, który nie zdołał awansować do Premier League z Leeds, może mimo to w sezonie 2019/2020 zagrać w angielskiej ekstraklasie - informuje Onet, powołując się na "The Sun".