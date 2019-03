Solskjaer pozostanie trenerem Manchesteru United

Klub z Old Trafford ma potwierdzić tę informację jeszcze w tym tygodniu.

Ole Gunnar Solskjaer w grudniu zastąpił Jose Mourinho. Miał doprowadzić drużynę bezpiecznie do końca sezonu, a potem ustąpić miejsca człowiekowi z większym doświadczeniem. Tymczasem pod wodzą Norwega Manchester United wygrał 14 z 19 meczów, awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i stało się jasne, że szukanie nowego trenera pozbawione jest sensu.

Poniżej dalsza część artykułu

Władze klubu nie zamierzają czekać do końca sezonu. Komunikat w sprawie nowej umowy dla Solskjaera ma zostać wydany jeszcze w tym tygodniu. Wszystko po to, by przerwać spekulacje na temat przyszłości Norwega.