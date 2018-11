LN: Od 2:0 do 2:5 - Belgia rozbita przez Szwajcarię

Hattrick Harisa Seferovicia pomógł Szwajcarom odwrócić losy meczu z Belgią, którego stawką był awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Belgowie prowadzili po 17 minutach już 2:0, ale ostatecznie przegrali 2:5 i latem 2019 roku o tryumf w pierwszej edycji LN zagrają Szwajcarzy.

Belgii do awansu do turnieju finałowego wystarczał remis, ale wydawało się, że trzecia drużyna świata łatwo poradzi sobie z Helwetami. Po 17 minutach i po dwóch golach Thorgana Hazarda "Czerwone Diabły" prowadziły bowiem już 2:0.

Poniżej dalsza część artykułu

W tym momencie Szwajcarzy, którzy w pierwszym meczu z Belgami przegrali 1:2, potrzebowali aż czterech goli, by wyprzedzić Belgów w tabeli.

Wtedy jednak gospodarze wzięli się do roboty. Do przerwy prowadzili już 3:2 - gole zdobywali Ricardo Rodriguez (z karnego) i Seferovic, który do siatki Belgów w I połowie trafił dwa razy.

W 62 minucie Nico Elvedi strzałem głową zdobył upragnionego, czwartego gola dla Szwajcarów. Wynik meczu ustalił Seferovic.

Cichym bohaterem meczu był zawodnik Liverpoolu, Xherdan Shaqiri. Shaqiri asystował przy dwóch golach i zapewniał Szwajcarom przewagę w środku pola.

Belgowie mimo porażki zachowali miejsce w Dywizji A - z ich grupy, do Dywizji B, spadła bowiem Islandia.

Miejsce w finałowym turnieju LN zapewnili sobie również Anglicy, którzy na Wembley wygrali z wicemistrzami świata, Chorwatami, 2:1. Chorwacja prowadziła wprawdzie 1:0 po golu Andreja Kramaricia, ale Anglicy, którzy tego wieczoru postanowili wziąć rewanż za przegrany półfinał mistrzostw świata, odpowiedzieli golami Jesse Lingarda i Harry'ego Kane'a. Dla Chorwacji porażka jest tym boleśniejsza, iż oznacza spadek do Dywizji B.

Z kolei Białoruś zapewniła sobie prawo do walki o miejsce na Euro 2020 wygrywając grupę w Dywizji D po wygraniu 2:0 z San Marino. Białoruś wyprzedziła w grupie Luksemburg, który na zakończenie rozgrywek zremisował 1:1 z Mołdawią.

W fatalnym stylu rozgrywki w Dywizji C zakończyli Grecy, którzy na własnym stadionie ulegli Estonii 0:1. Mimo porażki w ostatnim meczu z Węgrami (0:2) awans do Dywizji B i prawo do gry w barażu o Euro 2020 wywalczyli Finowie.