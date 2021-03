Pielgrzymka Franciszka do Iraku. Zostańcie wśród muzułmanów

Nadżaf (170 km na południe od Bagdadu) to jedno z kilku najważniejszych na świecie miast dla szyitów. Irak zaś to jeden z niewielu krajów muzułmańskich, w których szyitów jest więcej niż sunnitów.

Sistani ma 90 lat. Był niegdyś oponentem Ruhollaha Chomejniego, przywódcy rewolucji irańskiej. – Szyici iraccy są inni od irańskich, akceptują podział między władzą duchową a polityczną. To stwarza też możliwość do dialogu, którego chrześcijanie, jako nieliczna mniejszość, szukają – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą" francuski teolog prawosławny Jean-François Colosimo, wybitny znawca chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie.

Palma Maryi

– Moja mama, szyitka, miała w ogrodzie cztery palmy. Najlepszą nazwała palmą Maryi, dwa razy do roku wraz z koleżankami ustawiały wokół niej płonące świece. Odprawiały rytuał, zanosiły do matki Jezusa Chrystusa prośby. Jak wielu innych szyitów. Do dzisiaj jest kilka studni Maryi, ci, co piją z nich wodę, spodziewają się rozwiązania problemów, z którymi się zwracają. Chrześcijanie zwłaszcza na południu kraju wpłynęli na obrzędy muzułmanów – opowiada Hatif Janabi.