Orędzie papieża: Rozluźnijcie sankcje, darujcie długi

Jak mówił papież, zmartwychwstanie Chrystusa nie jest „magicznym zaklęciem, dzięki któremu znikają problemy”. Odnosząc się do sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, wyraził swą bliskość ze wszystkimi, którzy zostali w jakikolwiek sposób dotknięci epidemią. Wyraził też swoją troskę o wszystkich tych, którzy boją się o swoją przyszłość.

- Biorąc pod uwagę te okoliczności, niech zostaną rozluźnione również sankcje międzynarodowe, uniemożliwiające krajom, do których są adresowane, udzielenie odpowiedniego wsparcia swoim obywatelom – stwierdził Franciszek. - Postawmy wszystkie państwa w sytuacji umożliwiającej zaspokojenie największych potrzeb chwili obecnej, zmniejszając, a nawet umarzając dług ciążący na budżetach krajów najbiedniejszych - zaapelował.

- Niech Chrystus, będący naszym pokojem, oświeci wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za konflikty, aby mieli odwagę przyłączyć się do apelu o globalne i natychmiastowe zawieszenie broni we wszystkich zakątkach świata - kontynuował Franciszek. - Nie jest to czas na dalsze wytwarzanie i handel bronią, wydawanie ogromnych kapitałów, które powinny być wykorzystywane na leczenie ludzi i ratowanie życia – zwrócił uwagę. Zwrócił w tym kontekście szczególną uwagę na Syrię, Jemen, Irak, Liban oraz konflikt izraelsko-palestyński. - Niech ustaną cierpienia mieszkańców wschodnich regionów Ukrainy. Niech zostanie położony kres atakom terrorystycznym, które dotykają wiele niewinnych osób w różnych krajach Afryki - mówił.

- Niech Pan życia okaże się bliski mieszkańcom Azji i Afryki przeżywającym poważne kryzysy humanitarne, jak w prowincji Cabo Delgado w północnym Mozambiku. Niech ogrzeje serca wielu osób będących uchodźcami i przesiedlonymi z powodu wojny, suszy i głodu. Nich zapewni ochronę wielu migrantom i uchodźcom, z których wielu to dzieci żyjące w nieznośnych warunkach, zwłaszcza w Libii i na granicy grecko-tureckiej. Niech pozwoli w Wenezueli na osiągnięcie konkretnych i bezzwłocznych rozwiązań, mających na celu umożliwienie międzynarodowej pomocy dla ludności cierpiącej z powodu poważnej sytuacji politycznej, społeczno-gospodarczej i zdrowotnej - wymieniał papież.

Po wygłoszeniu orędzia papież udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi - nie tradycyjnie, z balkonu bazyliki watykańskiej, ale ze środka świątyni.