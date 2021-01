Polacy walczą o Oscary

Według branżowego pisma „Variety" poważnymi kandydatami do nominacji są również kolejno: meksykański „I'm No Longer Here" Fernando Friasa, francuski „Deux" Filippo Meneghettiego, szwajcarski „My Little Sister" Stéphanie Chuat i Véronique Reymond i „La Nuit de Roi" Philippe'a Lacôte'a z Wybrzeża Kości Słoniowej.