Anna Wojda: Węzeł nie do rozplątania

Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna, zarządzone przez prezesa sądu w Olsztynie. Sędzia może wrócić do orzekania. To i tak by się wkrótce stało, bo prezes sądu mógł go zawiesić maksymalnie na 30 dni, a termin ten mija 29 grudnia. Decyzja Izby Dyscyplinarnej wielu jednak zaskoczyła – wcale nie było pewności, że w tej sprawie taką podejmie. Sędzia Juszczyszyn nie dosyć, że chciał ujawnienia list poparcia sędziów do nowej Krajowej Rady Sadownictwa, to jeszcze – po cofnięciu mu delegacji przez Zbigniewa Ziobrę – oświadczył, że „sędzia nie może się bać polityków". Był też jednym z pierwszych sędziów, z powodu których PiS zdecydował się na przygotowanie nowelizacji „dyscyplinującej".

