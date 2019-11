Bajka o sprytnym Jasiu i ostrożnej Małgosi

Małgosia w listopadzie 2008 r. zaciągnęła kredyt hipoteczny. Posłuchała prof. Gwiazdowskiego, który powtarzał, że nie ma powodu zakazywać udzielania kredytów odnoszących się do walut obcych, ale zaciągać kredyty to najbezpieczniej jest w walucie, w której się zarabia. Jaś w tym samym miesiącu zaciągnął kredyt frankowy. Oboje otrzymali z banku taką samą kwotę – powiedzmy – 275 tys. zł na 30 lat, czyli 360 rat do spłaty.