Mikołaj Pietrzak odpowiada Sebastianowi Kalecie: Uderz w stół, a „połączenie zawodów" się odezwie

Doświadczenie uczy nas, że gdy pomysł połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego wypływa od władzy państwowej, to nie ma on na celu umocnienie naszej samorządności i niezależności naszych środowisk zawodowych.

Nie ukrywam rozczarowania odpowiedzią pana ministra Sebastiana Kalety na łamach Rzeczpospolitej ("Jeśli tacy sami, to czemu osobno?") na jednoznaczne postulaty środowiska Adwokatury Warszawskiej, by wprowadzić możliwość wykonywania zawodu adwokata w formie umowy o pracę. Zamiast zadeklarować, że wesprze taką inicjatywę Adwokatury, po jej ewentualnym zaakceptowaniu przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajowy Zjazd Adwokatury, pan minister sięgnął po znany od lat populistyczny argument o zatarciu różnic między zawodami radców i adwokatów, a w konsekwencji o potrzebie połączenia zawodów. Poniżej dalsza część artykułu

Istnienie osobnych zawodów adwokata i radcy prawnego jest w Polsce uwarunkowane historycznie. Zawód radcy prawnego ukształtował się w czasach, kiedy władzy państwowej było nie na rękę korzystanie z profesjonalnej pomocy instytucjonalnie i etycznie niezależnych adwokatów.

Te mroczne czasy mamy już dawno za sobą, a zawód radcy prawnego przeszedł wieloletnią i wspaniałą ewolucję. W trakcie tych zmian, radcowie prawni sięgnęli między innymi po najlepsze wzorce obecne w Adwokaturze. Wkroczyli do sfer tradycyjnie jej przypisanych, jak sprawy rodzinne i karne.

Adwokatura - wraz ze zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami naszego środowiska - także przechodzi stopniową zmianę. Wprowadziła w upływającej kadencji możliwości pełnienia przez adwokatów funkcji w zarządach spółek handlowych. Zmianę podyktowały oczekiwania naszego środowiska i charakter i potrzeby rynku usług prawniczych. Adwokatura zareagowała, zmieniając Kodeks Etyki Adwokackiej. Okazało się - wbrew grającym wówczas na larum – że odbyło się to bez żadnego uszczerbku dla adwokackiej niezależności i zawodowej tożsamości.

Dzisiaj postulujemy wprowadzenie kolejnej ewolucyjnej zmiany: możliwości wykonywania zawodu w formie umowy o pracę, ale z obwarowaniami, które zabezpieczą fundamentalną dla naszego zawodu niezależność. Choćby w taki sposób, że pracodawca nie miałby prawa wydawać poleceń co do treści pomocy prawnej, a adwokat w niektórych rodzajach spraw, jak obrona w sprawie karnej, nie mógłby pozostawać w stosunku pracy. Taka zmiana nie determinuje konieczności połączenia obu zawodów i samorządów. Nie ma nic złego w istnieniu dwóch równoległych zawodów prawniczych, o ile służy to wspólnym dla naszych zawodów celom, tj. bezpieczeństwu obrotu prawnemu w Polsce i ochronie prawa i wolności. Te cele realizują adwokaci i radcowie najlepiej wtedy, kiedy cechuje ich indywidualna niezależność i mają oparcie w swoich niezależnych samorządach zawodowych.

Doświadczenie uczy nas, że gdy pomysł połączenia zawodów wypływa od władzy państwowej, to nie ma on na celu umocnienie naszej samorządności i niezależności naszych środowisk zawodowych. Raczej jest tylko pretekstem do osłabienia tej niezależności, a w konsekwencji osłabienia indywidualnej niezależności adwokatów i radców prawnych. To zaś ostatecznie uderzyć musi w efektywność ochrony praw i wolności w Polsce oraz bezpieczeństwo obrotu prawnego w naszym kraju.

Jakiekolwiek propozycje połączenia zawodów nie powinny pochodzić z ministerstwa, ale od samych zainteresowanych. Byłyby wtedy wynikiem woli obu naszych środowisk i wychodziłyby z naszej inicjatywy jako wynik wieloletniego procesu ewolucji poglądów. Unifikacja taka byłaby jednak możliwa tylko wówczas, gdyby każde z naszych środowisk doszło do przekonania, że taka unifikacja jest potrzebna, służy wzmocnieniu naszej niezależności, a w konsekwencji służy obywatelom.

Może pomysł unifikacji zawodów w przyszłości wyjdzie z naszych środowisk, ale dzisiaj taki swoisty „moment konstytucyjny" nie zaistniał. Zatem pomysł pana ministra Sebastian Kalety w tym zakresie należy traktować jako zagrożenie dla niezależności samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych, a w konsekwencji dla bezpieczeństwa prawnego obywateli i ochrony ich praw i wolności.

Szanowny Panie Ministrze, mam serdeczną prośbę. Proszę, by - zamiast sięgać po wytarty już „straszak" o połączenia naszych zawodów – skoncentrował się Pan na pilnej realizacji tak potrzebnych zmian do ustawy COVIDowej, zadeklarowanych we wspólnym komunikacie Prezydium NRA i Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 4 września 2020 r., tj. m. in. eliminacji wymogu 50% quorum przy zdalnym głosowaniu. Dzięki temu Warszawska Adwokatura będzie mogła wywiązać się ze swoich obowiązków samorządowych w warunkach bardzo utrudnionych przez pandemię i służyć polskiemu społeczeństwu po efektywnym i bezpiecznym przeprowadzeniu zgromadzeń. Z góry dziękuję.