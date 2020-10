Tomasz Pietryga: Jourová odcięła sędziom tlen

Jeszcze w ubiegłym tygodniu sędziowie Stowarzyszenia Iustitia zwrócili się do Komisji Europejskiej z dramatycznym listem w sprawie swojego kolegi Igora Tulei, któremu prokuratura chce uchylić immunitet i postawić zarzuty za wpuszczenie dziennikarzy na ogłoszenie krytycznego wobec władzy orzeczenia. Iustitia alarmowała, że mimo zabezpieczenia wydanego przez Trybunał w Luksemburgu Izba Dyscyplinarna SN ciągle działa, a w Polsce orzeczenie TSUE jest jawnie ignorowane. „Izba wciąż rozpoznaje sprawy z zakresu szeroko pojętego postępowania dyscyplinarnego, również wobec sędziów" – napisano.

Od samego początku na sprawę Igora Tulei inaczej patrzyły nowe władze Sądu Najwyższego. Już w sierpniu w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" nowa I prezes prof. Małgorzata Manowska tłumaczyła, że jest to sprawa immunitetowa, traktowana jako karna, a zabezpieczenie TSUE dotyczy tylko i wyłącznie spraw dyscyplinarnych. A SN respektuje orzeczenia Trybunału.

Wiceprzewodnicząca KE udzieliła tego wywiadu po całej serii debat w Parlamencie Europejskim, co utwierdza tylko tezę, że w UE mamy dwie rzeczywistości. Pierwsza, polityczno-symboliczna, wykorzystywana jest do chłostania niektórych krajów UE. Druga to Realpolitik Angeli Merkel, dla której ważna jest integralność Unii i jej zrównoważony rozwój. Nic jeszcze nie wskazuje, że owe dwie rzeczywistości się przetną.