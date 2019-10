Frankowicze: abuzywność nie jest jedyną podstawą do kwestionowania kredytów frankowych

Do rejestru klauzul niedozwolonych wpisywane były postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie tzw. kontroli abstrakcyjnej. W rejestrze znajdują się postanowienia dotyczące odwołania do bankowych tabel kursowych stosowane przez cztery banki: mBank, Bank Millennium, Bank BPH (umowy dawnego GE Money Banku) oraz DnB Nord. Są to zatem zaledwie cztery spośród kilkunastu banków, przeciwko którym kredytobiorcy występują z pozwami dotyczącymi kredytów indeksowanych i denominowanych oraz przeciwko którym zapadły już pozytywne dla kredytobiorców wyroki. Sama kwestia związania sądu orzekającego w danej sprawie wpisem do rejestru klauzul niedozwolonych również nie jest jednoznaczna. Co prawda, mając na uwadze treść art. 479(43) k.p.c. oraz stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale III CZP 17/15, znaczna część sądów uznaje moc wiążącą wpisu danego postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych, jednak nie jest to zagadnienie bezsporne w orzecznictwie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby sąd w konkretnej sprawie dokonał indywidualnej kontroli abuzywności postanowień umownych. Co więcej, sąd musi to zrobić w każdej sprawie, w której pozwanym jest bank inny niż wyżej wymienione. Mając na uwadze ostatnie wyroki Sądu Najwyższego w sprawach III CSK 159/17 oraz I CSK 242/18, abuzywność postanowień umownych przewidujących zastosowanie kursów walut z tabel kursowych banku do przeliczenia wypłaconego kredytu oraz spłacanych rat, zdaje się być obecnie przesądzona.

Poniżej dalsza część artykułu