Wystawa „Heatwave” w pawilonie Bahrajnu dotyczy problemu globalnego ekstremalnego upału. Jak wyjaśniają jej twórcy: „Architektura musi podejmować podwójne wyzwania odporności środowiska i zrównoważonego rozwoju. Pomysłowe rozwiązanie można wdrożyć w przestrzeniach publicznych i w miejscach, w których ludzie muszą żyć i pracować na zewnątrz w warunkach ekstremalnego upału. Pawilon wykorzystuje tradycyjne metody pasywnego chłodzenia typowe dla regionu i przypomina wieże wiatrowe i zacienione dziedzińce”.

Jej kuratorem jest architekt Andrea Faraguna, a współtwórcami m.in. inżynier Mario Monotti i Alexander Puzrin, ekspert termomechaniki . Wystawą prezentowana jest w Arsenale.

Expresso z wody z kanałów Wenecji

Złotego Lwa przyznano również za najlepszy projekt, uczestniczący w ekspozycji zbiorowej zatytułowanej „Intelligens. Naturalne. Sztuczne. Wspólne.” Odebrało go amerykańskie studio Diller Scofidio + Renfro za projekt kawiarni-laboratorium „Canal Café” na skraju Arsenału, serwującej weneckie espresso, przygotowane z przefiltrowanej wody z miejskich kanałów. Zdaniem jury Canal Café demonstruje, że Wenecja może być laboratorium życia na wodzie, oferując jednocześnie wkład w przestrzeń publiczną miasta „Zaprasza do przyszłych spekulacji na temat Laguny i innych miejsc. Reprezentuje również ważny równoległy nurt w praktyce DS+R od samego początku — bogaty w transdyscyplinarne eksperymenty. Doceniamy także niezwykłą wytrwałość projektu Canal Cafè , który rozpoczął się prawie 20 lat temu. To przykład, że Biennale może być projektem długoterminowym i wykraczać poza pojedyncze wydarzenie.”

Srebrnego Lwa dla obiecujących młodych uczestników Biennale wręczono 10 maja podczas oficjalnej ceremonii otwarcia Biennale w Ca' Giustinian w Wenecji Kate Crawford i Vladanowi Joler za projekt „Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500 („Obliczając imperia. Genealogia technologii i władzy od 1500 roku.”, prezentowany w Corderie w Arsenale ) , który analizuje związki między rozwojem technologii a władzą, co pozwala lepiej zrozumieć je w czasach kolonializmu, militaryzacji i automatyzacji. Jest zarazem narzędziem do lepszego zrozumienia teraźniejszości i budowania alternatywnej przyszłości.

Wyróżnienia dla pawilonów Stolicy Apostolskiej i Brytyjskiego

Przyznano też kilka wyróżnień specjalnych. Dwa dla pawilonów narodowych. Doceniono Pawilon Stolicy Apostolskiej za „Opera aperta” czyli program rewitalizacji, do którego zaproszono architektów z całego świata i stworzenia nowej przestrzeni wymiany kulturalnej w dawnym zdesakralizowanym kościele Complesso di Santa Maria Ausiliatrice w Castello.