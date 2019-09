Proste przepisy też można zagmatwać - komentuje Anna Wojda

Żeby jednak nie było tak różowo, urzędnikom i politykom warto przypomnieć, że mamy wyjątkowo trudne i skomplikowane przepisy, z których zrozumieniem kłopoty mają nawet doradcy podatkowi. Jeden przepis odsyła do drugiego, a ten do dziesięciu następnych. Pod koniec nikt już nie wie, o co chodziło na początku. Na pomoc fiskusa też trudno liczyć. Co prawda podatnik może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, ale musi za nią zapłacić, no i zaczekać. A w wielu wypadkach i tak się nie doczeka, gdyż fiskus coraz mniej chętnie wyjaśnia zawiłości podatkowe. Tymczasem w firmie decyzje trzeba podejmować z dnia na dzień.