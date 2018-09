Segregacja śmieci: wysokie opłaty za zły recykling - komentuje Marek Kobylański Fotolia.com

Segregacja śmieci stała się jednym z głównych przykazań wyznawców ekologii. Kiedyś wystarczyło po prostu wyrzucać to, co niepotrzebne, tam, gdzie trzeba. Teraz równie ważne jest, by wyrzucane resztki żywności, plastik i butelki trafiły do pojemnika w odpowiednim kolorze.