Tomasz Pietryga: W sądach spokoju nie będzie

Co nas czeka? Do tej pory PiS skupił się nas resecie kadrowym, wymianie elit i reorganizacji instytucji KRS, Sądu Najwyższego, prezesów sądów. Niewielką energię wkładał w reformy, które oznaczałyby jakościową zmianę dla obywateli. Teraz wraca do niektórych pomysłów sprzed lat – m.in. wprowadzenia jednolitego statusu sędziego (bez podziału na sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych), a także odchudzenia kadry kierowniczej w sądach. Czy polepszy to sytuację obywateli? Wątpię. W praktyce może to doprowadzić do jeszcze potężniejszego konfliktu. Zmiany w statusie sędziów może być też okazją do rozliczenia się z tymi niepokornymi.