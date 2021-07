Marek Kobylański: Leczyć i karać

Żaden zdrowo myślący człowiek nie usiądzie po alkoholu za kierownicę. I nie trzeba go straszyć wysokimi karami. Kim więc są ludzie, którzy pod wpływem wsiadają do auta? To przeważnie ludzie chorzy, wielu z nich to alkoholicy. Ludzie uzależnieni tracą kontrolę nad tym, co robią, i nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich zachowań. Dlatego wymagają leczenia. Wystarczy o to spytać specjalistów. Każdego złapanego po alkoholu (niezależnie czy spowodował wypadek, czy nie) należałoby obligatoryjnie skierować do poradni na konsultacje w sprawie zdiagnozowania uzależnienia od alkoholu. W dalszej konsekwencji nawet przymusowo skierować na terapię. Oczywiście terapia taka może czasem nic nie dać, bo człowiek sam musi chcieć sobie pomóc, ale może dzięki temu udałoby się przynajmniej niektórym z nich uświadomić, dlaczego wsiedli po kieliszku za kierownicę. Taka procedura pomogłaby choć trochę zredukować ryzyko spotkania pijanego kierowcy na drodze.