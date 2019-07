Traktor dręczy sumienia komorników - komentuje Wojciech Tumidalski

Historia rolnika spod Mławy, któremu asesor komorniczy zabrał ciągnik, wzburzyła opinię publiczną. Oberwali wszyscy komornicy, których profesja i bez tego nie należy do przyjemnych, bo egzekwując prawo, muszą być stanowczy. Komornik nie zabiera, tylko oddaje – takie hasło promował ich samorząd, i bez wątpienia to jest racja, o czym boleśnie przekonują się ci, którzy zapomnieli o ciążących na nich powinnościach: płacenia alimentów czy innych zobowiązań.

Dlatego to ważne, by nie uniemożliwiać funkcjonowania tym, którzy w imieniu państwa prowadzą setki tysięcy postępowań egzekucyjnych. Ale też działania komorników nie mogą budzić wątpliwości – etycznych, a przede wszystkim prawnych. To dlatego sprawa jednego ciągnika tak zaciążyła na wizerunku komorników. I to dlatego ich samorząd zafundował nowy traktor poszkodowanemu rolnikowi, który długów nie miał – w przeciwieństwie do szwagra.