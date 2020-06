Marek Kobylański: walka z wirusem na rozprawach

Jak wynika z zaleceń głównego inspektora sanitarnego, w sądach należy dezynfekować sale po każdym świadku i sprzęt komputerowy. Zalecane jest wietrzenia sal rozpraw co godzinę i nie można używać klimatyzacji. Jak zwracają uwagę niektórzy sędziowie, spełnienie wytycznych GIS wpływa na wydłużenie czasu rozpatrywania spraw. Trudno te wszystkie zalecenia spełnić. Niektórzy eksperci i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości przypominają, że zalecenia GIS nie są źródłem prawa. Nie tylko sądy muszą się mierzyć z wytycznymi sanitarnymi.

Istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli nie będzie się dokonywało przeglądu zaleceń także pod kątem zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, to obywatele przestaną się w ogóle nimi przejmować. Jeśli mają oni zachowywać się tak, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, to muszą widzieć, że wydawane zalecenia przez GIS nie są oderwane od rzeczywistości. Jeśli zalecenia te nie będą racjonalnie zmieniane, to będą zwyczajnie lekceważone.