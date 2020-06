Czy zawdzięczamy coś koronawirusowi

Można to odnieść także do naszych czasów. Obecne nadzwyczajne sytuacje mogą być początkiem niesamowitych historii. Tak jak jeden chory może rozpocząć epidemię, tak samo niewielka zmiana może spowodować rewolucję w myśleniu, sposobie działania czy postrzeganiu naszej roli w społeczeństwie. I w naszym wpływie na przyszłość.

Działam w sektorze ochrony zdrowia od 30 lat, ale zaskoczyła mnie niesamowita zdolność nas wszystkich do niemal natychmiastowego przystosowania się do radykalnych zakłóceń „normalnego" życia.

Prywatny sektor medyczny, członkowie Pracodawców Medycyny Prywatnej, stanęli na wysokości zadania. Zapewnili ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Wykonano ogromną pracę, aby przygotować firmy do nieprzerwanego działania i świadczenia usług. Stworzono nowe procedury dla pracowników i pacjentów, wyposażono placówki w środki ochrony. Sytuacja wymusiła też wprowadzenie nowego modelu opieki – w postaci porady telemedycznej, konsultacji online i wizyty w placówce.

Zgodnie z wytycznymi WHO wprowadzono triage – wstępny wywiad medyczny we wszystkich kanałach kontaktu z pacjentem. To sprawiło, że pomimo epidemii pacjenci mogli kontaktować się z placówkami medycznymi, uzyskując niezbędną pomoc. W celu zapewniania bezpieczeństwa część prywatnych przychodni i szpitali wprowadziła innowacyjne narzędzia: kamery termowizyjne do pomiaru temperatury i nowoczesne systemy oczyszczania powietrza.