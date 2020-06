Tomasz Pietryga: Technologia dobrą szczepionką

Kiedy pod koniec maja w sądzie rejonowym Łódź-Śródmieście odbyła się pierwsza rozprawa online z udziałem publiczności, wielu komentatorów określiło to mianem sądowego przewrotu kopernikańskiego. Przebieg rozprawy można było śledzić z ekranu własnego komputera. Media piały z zachwytu, bo oto stało się coś tak nieoczekiwanego. Oczywiście prezesowi sądu należy się szacunek za odwagę i zerwanie z „analogowymi" schematami. Bo choć z nowymi technologiami obcujemy od dekad w życiu prywatnym albo w szkołach uczestnicząc w lekcjach online, to w sądach zdobycze techniki były niczym kwiatek do kożucha. Możliwości były, ale raczej obchodzono je szerokim łukiem, trzymając się wytartych, bezpiecznych ścieżek.

