Marek Kobylański: Wirus wywołuje wiele wątpliwości

Minister rozwoju zapewnia, że nie będzie powrotu do obostrzeń w funkcjonowaniu obywateli i gospodarki. Czy rząd wie coś, o czym my nie wiemy? Może polskie władze wzięły za dobrą monetę mało omawiany w mediach raport amerykańskiej agencji federalnej CDC (Centers for Disease Control and Prevention), z którego wynika, że śmiertelność spowodowana nowym wirusem nie jest tak wysoka, jak jeszcze niedawno się wydawało. Trudno nie zadawać sobie pytania: o co tu chodzi?