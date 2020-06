Koronawirus: goście w hotelach nie chcą nosić maseczek i trzymać dystansu

– Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by pobyt w hotelu był bezpieczny. Nie wszystko jednak zależy od nas. Wielu gości nie chce stosować się do wytycznych sanepidu. Chodzi o zachowanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek na terenie hotelu. Z tego powodu goście, którzy przestrzegają zasad lub są w grupie ryzyka, czują się niekomfortowo. Nasze prośby, by stosowali się do zasad, nie skutkują – mówi Maciej Szatkowski, zarządzający hotelem Blu Marine w Mielnie.