Hubert A. Janiszewski: Jaka „tarcza”?

Rząd przeforsował, odrzucając prawie wszystkie poprawki opozycji tak w Sejmie jak i Senacie, tzw „tarczę”, która w założeniu ma udzielić wsparcia gospodarce w obliczu narastającej pandemii COVID-19 i która powoduje załamanie w wielu sektorach i branżach.

Decyzja rządu - podobnie jak w większości krajów tak w UE jak i poza- zamknięcia wielu sektorów w tym linii lotniczych, biur podroży, hoteli, gastronomii, salonów kosmetycznych i fryzjerskich, kin, teatrów, firm organizujących ewenty, osobowego transportu, sklepów poza spożywczymi, spowodowała odcięcie z dnia na dzień tych sektorów od dopływu gotówki a tym samym uniemożliwia im nie tylko wypłatę tysiącom zatrudnionych wynagrodzeń ale i opłatę czynszów za wynajmowane lokale, spłatę zobowiązań kredytowych lub leasingowych, spłatę zobowiązań do ZUS itd. itp. Poniżej dalsza część artykułu

Po trzech tygodniach trwania takiego stanu raptownego zamrożenia widać wyraźnie, że zdecydowanej większości firm w w/w sektorach grozi bankructwo a setkom tysięcy w nich zatrudnionych bezrobocie i to bez względu na to czy są zatrudnieni na etatach czy w oparciu o inne rodzaje umów.

Tarcza wsparcia powinna więc przede wszystkim być zaadresowana do zapobieżenia z jednej strony masowemu bezrobociu a z drugiej pomocy firmom i przedsiębiorcom w przetrwaniu i uniknięciu bankructw.

Stąd też rządy wszystkich krajów członkowskich UE - jak i sama Komisja Europejska ale i Stany Zjednoczone, Kanada itd. uruchomiły duże i bardzo duże pakiety pomocowe charakteryzujące się - co jest bardzo ważne – minimalnymi wymogami administracyjnymi i szybkimi, bezpośrednimi zastrzykami gotówki dla firm i bezpośrednio zatrudnionych!

Ta zasada ,wręcz wymóg, niestety nie został wprowadzony w „tarczy" wykoncypowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego a uchwalonej przez PISowską większość w Sejmie!

Ilość skarg i fatalnych opinii o tej "tarczy" zalewa nie tylko media społecznościowe ale i media mainstreamowe nie mówiąc o krytycznych głosach i postulatach wszystkich organizacji przedsiębiorców z Radą Przedsiębiorczości na czele, oraz organizacji związkowych.

Dla porównania „tarczy" o wartości 212 mld pln (ok 48 mld euro) w tym zaledwie ok 20-30 mld pln w gotówce, warto przytoczyć wielkości i krótkie charakterystyki pakietów wsparcia w innych krajach członkowskich UE.

Francja – 45 mld euro ( w tym odroczone podatki i wynagrodzenia), Holandia – 20 mld euro (w tym gwarancje wypłat wynagrodzeń), Austria - 38 mld euro, Niemcy – 750 mld euro, z tego 500 mld na zapewnienie firmom płynności, 50 mld na bezpośrednie wypłaty mikro przedsiębiorcom i samozatrudnionym (warto zaznaczyć, że ten pakiet uchwalono 23.03 a do 4.4. skorzystało z niego już 1.25 mln samozatrudnionych i mikrofirm i wypłacono(!) już 4.1 mld euro), Belgia – 350 mln euro (w tym po 5 tys dla każdej zamkniętej firmy oraz po 2500 Euro dla zamkniętych zakładów fryzjerskich), Szwajcaria - dwa pakiety 42 i 32 mld CHF, Wlk Brytania – 330 mld GBP w tym kredyty dla branży lotniczej, gastronomicznej i hotelarskiej, Włochy 25 mld euro, Szwecja – 45 mld euro z tym, bezpośrednio przez państwowe instytucje finansowe bezpłatne pożyczki dla firm, Komisja Europejska – pierwszy pakiet 37 mld (w tym dla Polski 7.4 mld euro) plus 100 mld euro do podziału.

W kraju zagrożenie bezrobociem to wielkość ok 5.1.mln pracowników, w tym ok 1.1 mln to pracownicy zatrudnieni w firmach i przedsiębiorstwach zamkniętych decyzjami rządu z połowy marca 2020!.

To ta grupa firm i pracowników wymaga natychmiastowej pomocy, i to nie w formie wielostronicowych wniosków wymagających dla realizacji dwuszczeblowych decyzji (jak jest to w ustawie o „tarczy") ale bezpośrednich wypłat na rachunki bądź to firm bądź samozatrudnionych w oparciu o prosty mailowy wniosek skierowany albo do Urzędów ds. zatrudnienia względnie do Urzędów Skarbowych.

Kontrola wydanych w ten sposób środków powinna być prowadzona równolegle ale najważniejsze jest zasilenie firm i pracujących w gotówkę pozwalającą na przetrwanie przynajmniej 3 miesięcznego okresu(15.3-15.6), z możliwością ewentualnego przedłużenia w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Wielkim ułatwieniem tej nadzwyczajnej sytuacji oczywiście byłoby ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, która nawet w Polsce pozwoliłaby na odbiurokratyzowanie programu pomocowego!

Reasumując minimalny początkowy pakiet wsparcia mógłby wyglądać jak następuje:

1/wsparcie systemu ochrony zdrowia przede wszystkim poprzez zabezpieczenie ochrony lekarzy i pielęgniarek oraz ratowników medycznych (140 tys. lekarzy, 230 tys. pielęgniarek i 14 tys. ratowników medycznych)

2/dofinansowanie zarobków lekarzy, pielęgniarek i ratowników o powiedzmy 25 proc. ich obecnego uposażenia oraz o dodatkowe 50proc. dla tych lekarzy, pielęgniarek i ratowników, którzy pracują bezpośrednio z potencjalnie zarażonymi zarażonymi COVID-19 (koszt 3 miesięcy to ok 1.3 mld)

3/wyplata wszystkim pracownikom zamkniętych zakładów, firm etc decyzja rządu wynagrodzeń w wysokości minimalnego poziomu (2600 brutto/miesięcznie) przez trzy miesiące tj do 15.06.2020 płatne pod warunkiem że przez ten okres nie będą zwolnieni w oparciu o wniosek pracodawcy lub samego samozatrudnionego (wypłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku!) bez względu na formę zatrudnienia, narodowość etc( łącznie przez 3 miesiące 8.2 mld )

4/Zawieszenie wpłat pracowników do ZUS jak w pkt 3 powyżej (łącznie ok 1.6 mld)

5/rekompensaty zawieszonych opłat czynszów ( ok 0.5/06 mld)

6/Gwarancje BGK na kredyty dla przedsiębiorców zamkniętych firm udzielane przez banki komercyjne w oparciu o wykorzystanie w pełni do akcji kredytowej zwolnienia banków komercyjnych z podatku bankowego w 2020 (ok 2.5-3.0 mld)

7/wsparcie dla pracowników średnich i dużych firm (zatrudniających ponad 10 pracowników) poprzez dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 40 proc. ich uposażeń

8/zakup tabletów i komputerów dla nauczycieli szkol podstawowych i średnich wszelkich typów dla umożliwienia nauczania on-line oraz innego wyposażenia (25 proc. całości nauczycieli czyli łącznie ok 300 mln )

Całość wg zarysowanego programu przez pierwszy 3-miesięczny okres wyniosłaby ok 15, może 16 mld pln.

Można oczywiście bardziej rozbudować zakres, ale sadząc z postulatów przedsiębiorców oraz narastającego bezrobocia zasugerowany zakres i kwoty powinny wystarczyć na pierwszy okres do polowy czerwca a bieżąca analiza i dialog z przedsiębiorcami pozwala na dopracowanie i wzmocnienie tego programu.

Rzad, pod wpływem jak się wydaje słusznej krytyki, ale i przykładów z innych krajów UE, 8 kwietnia przedstawił wartą 100 mld pln tzw. Tarczę Finansową do realizacji przede wszystkim za pośrednictwem PFRu i BGK.

Tarcza składa się z 3 elementów: dla mikrofirm – 25 mld, dla MSP – 50 i dla dużych firm kolejne 25 mld.

Celem jest zapewnienie płynności i częściowo umożliwienie wypłaty wynagrodzeń.

Cel i założenia słuszne, ale - niestety - uzależnienie od spadków przychodów, i inne biurokratyczne przeszkody powodują jak i w pierwotnej tarczy, że niestety efektywność programu może być ograniczona .

Powtarzam, że najważniejszym postulatem jest i w przyszłości będzie bezbiurokratyczny, szybki i sprawny proces zasilania gotówką tak pracowników jak przedsiębiorstwa; jeśli program ugrzęźnie w papierologii to niema zmiłuj a spadek w PKB osiągnie nie 2-3 proc. a dobre 10 lub nawet więcej !

Autor jest ekonomistą,członkiem PRB i członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW

** Wszystkie dane pochodzą z danych GUS, Naczelnej Izby Lekarskiej etc