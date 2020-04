Tomasz Pietryga: TSUE ratuje sędziów, nie topi Izby Dysycplinarnej

Postanowienie to zapewne wymusi na rządzie zmiany w przepisach dyscyplinarnych. Mało prawdopodobne jest, aby PiS je zignorował. TSUE nie zdecydował się na określenie kar, jeżeli Polska nie dostosuje się do wskazań. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Europie dał jednak Warszawie miesiąc na przedstawienie informacji, w jaki sposób upora się z usunięciem kontrowersji wokół systemu dyscyplinarnego. Jeżeli rząd RP tego nie zrobi lub podjęte działania nie będą satysfakcjonujące Komisja Europejska będzie wnioskował odrębnie o nałożenie sankcji finansowych za niewykonanie prawa UE. Przyjęty mechanizm jest więc inny niż było to w przypadku Puszczy Białowieskiej, gdzie o karach samodzielnie zdecydowała Wielki Izba SN.