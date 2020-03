Paweł Rochowicz: Layout paragonu ma znaczenie

Zdradzę czytelnikom trochę sekretów naszej kuchni prasowej. Codziennie na redakcyjnym kolegium ustalamy, które tematy zasługują na większe artykuły, a które na mniejsze. Nie mniej ważne jest też planowanie graficzne decydujące o tym, co i jakimi obrazkami zilustrować, oraz to, jaki będzie układ artykułów na danej stronie gazety. Zapadają też ustalenia, w których miejscach publikujemy reklamy. Nieco inaczej planuje się wersję internetową gazety, ale cel jest ten sam: ma ona być atrakcyjna dla czytelników. I to nie tylko treściowo, ale i graficznie.

