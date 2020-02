Apel byłych prezydentów RP w sprawie polskiej polityki imigracyjnej

"Nieudolność czy też niechęć polskiego rządu do określenia polityki imigracyjnej oraz usprawnienia obowiązujących procedur sprawia, że rozszerza się szara strefa zatrudnienia, nie są odprowadzane należne składki ZUS i podatki" - napisali byli prezydenci RP.

Przypomnieli też, że "miarą sukcesu polskiej transformacji ostatnich 30 lat był dynamiczny wzrost gospodarczy. Utrzymanie tej tendencji powinno być priorytetem rządzących, ponieważ z owoców tego wzrostu korzystamy wszyscy. Tymczasem polskie społeczeństwo się starzeje. W perspektywie najbliższych dekad, jest to tendencja nieodwracalna".

Byli prezydenci przypominają też, że migranci pomagają także swoim rodzinom i gospodarce Ukrainy. Będą to czynić nadal po ewentualnym powrocie do siebie, korzystając z nabytej wiedzy i pozyskanego w Polsce kapitału, inwestując i zakładając własną działalność gospodarczą. Wzmacniając dobre polsko-ukraińskie relacje obywatelskie.

Dzięki ich ciężkiej pracy udaje się utrzymać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, a także ogranicza wzrostu cen żywności i usług. Migracja przysparza polskim firmom rąk do pracy w branżach, w których coraz trudniej o polskich pracowników. "Dla wielu polskich rodzin przybysze z Ukrainy stali się domownikami, którzy dzielą nasze troski i radości. Często są już częścią polskiego społeczeństwa" - podkreślają byli prezydenci.

"Apelujemy, by niezwłocznie podjąć działania na rzecz wypracowania długookresowej polskiej polityki imigracyjnej, we współpracy z ośrodkami eksperckimi oraz środowiskami samorządu gospodarczego i związków zawodowych. Apelujemy, by w jak najkrótszym czasie wprowadzić przejrzyste procedury administracyjne, które obywatelom Ukrainy, zainteresowanym podjęciem pracy w Polsce oraz ich pracodawcom zapewnią osobistą i biznesową stabilizację" - napisali byli prezydenci RP w specjalnym apelu.