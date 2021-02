Tomasz Pietryga: Fikcja duża jak podatkowa luka

Uszczelnienie systemu podatkowego, obok programu 500+, PiS traktuje jako sztandarowe dokonanie swoich rządów. To polityczne filary mające świadczyć o skuteczności, ale też wyższości moralnej prawicy nad nieudolnymi poprzednikami. Bo za ich rządów przestępcy podatkowi swobodnie hasali po Krakowskim Przedmieściu, a brak empatii tamtej władzy ilustrować ma zdanie Jacka Rostowskiego cytowane często w rządowej TVP: „Pieniędzy nie ma i nie będzie".

Bezspornie z raportów Komisji Europejskiej czy PWC wynika, że w ostatnich latach, licząc od 2015 r., luka vatowska znacznie zmalała. Faktem jest też, że od tego czasu wprowadzono wiele rozwiązań prawnych, które miały przeciwdziałać tego rodzaju przestępczości: tzw. pakiet paliwowy, mechanizm odwróconej płatności, JPK, split payment. Dano administracji skarbowej nowe narzędzia do ścigania oszustów. Obecnie muszą włożyć znacznie więcej wysiłku niż przed laty, aby wyłudzić VAT. Poza tym skłonnych do wyłudzeń trzyma w ryzach „zbrodnia fakturowa", czyli zagrożenie karą nawet do 25 lat więzienia.