Marek Domagalski: Prezydent Andrzej Duda wybiera wariant pacyfikacyjny sędziów Prezydent Andrzej Duda Fotorzepa, Jerzy Dudek

Podpis prezydenta pod ustawą dyscyplinującą sędziów oznacza, że przyłączył się on do polityki zmierzającej do spacyfikowania rokoszu znacznej części sędziów - jak mówi obóz władzy, lub ruchu w obronie konstytucji - jak mówi opozycja.