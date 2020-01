Banki, franki, gra na zwłokę

Wysłanie przez gdański sąd pytań prejudycjalnych do TSUE zaczyna już być wykorzystywane przez pełnomocników banków wnioskujących o zawieszenie postępowań w sprawach frankowych. Może się więc powtórzyć – przynajmniej w pewnym stopniu – sytuacja z ubiegłego roku, gdy sporo sądów wstrzymywało postępowania w oczekiwaniu na wyrok unijnego Trybunału w sprawie państwa Dziubaków, najsłynniejszych polskich frankowiczów. To ich postępowania dotyczyły pytania, które warszawski Sąd Okręgowy wysłał w kwietniu 2018 r., a co do których TSUE wydał orzeczenie dopiero 3 października 2019 r.

Poniżej dalsza część artykułu