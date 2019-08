Powstało urządzenie do kontrolowania mózgu smartfonem

Zespół naukowców z Korean Advanced Institute of Science and Technology (Korea Południowa) i University of Colorado Boulder (USA) zbudowali urządzenie, które może kontrolować obwody nerwowe za pomocą małego implantu mózgowego zarządzanego smartfonem. Wykorzystuje ono wymienne kartridże z lekami, podobne do klocków Lego, i potężne łącze bluetooth o niskim zużyciu energii. Urządzenie może podawać leki, a także stosować terapię światłem skierowaną do konkretnych neuronów.

Poniżej dalsza część artykułu