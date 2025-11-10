Aktualizacja: 10.11.2025 04:36 Publikacja: 10.11.2025 04:00
Możemy się oszukiwać, że niezdrowa dieta nie ma na nas wpływu
Foto: AdobeStock
W ramach naszego podcastu publikowanego na rp.pl „Powiedz to kobiecie” zrobiłam niedawno wywiad z lekarką, specjalistką w dziedzinie wpływu jedzenia na zdrowie dr Alicją Baską. Pani doktor powoływała się na renomowane publikacje takich magazynów jak np. „The Lancet” oraz na badania i zalecenia zespołów ekspertów i specjalistów pracujących nad raportami (np. raport EAT-Lancet), towarzystw naukowych (Amerykańskie Towarzystwo Dietetyki, towarzystwa kardiologiczne), instytucji badawczych (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) i inne.
Kiedy udostępniłam nagrany podcast w swoich mediach społecznościowych, pod moim wpisem rozgorzała dyskusja. Jedna z osób twierdziła, że wszelkie badania to bzdury, nie podając żadnych naukowych podstaw swojego punktu widzenia, użyła argumentu, że „wszyscy jemy za mało czerwonego mięsa!”. I już. Inne osoby podjęły dyskusję, na podstawie swoich doświadczeń.
Czytaj więcej
Ludzie muszą ograniczyć jedzenie mięsa i cukru o połowę i jeść dwa razy więcej owoców i warzyw –...
Oznacza to jedno. Niezależnie od poziomu świadomości dotyczącego badań oraz zaleceń lekarzy i specjalistów, każdy będzie wiedział swoje. No i to nie jest zakazane. Jak pokazał przykład rozmowy redaktora Bogdana Rymanowskiego z profesor Grażyną Cichosz, w przestrzeni publicznej można powiedzieć wszystko i o wszystkim, i mogą to być treści niezwykle popularne. Jednak brak oparcia na nauce może nas prowadzić na manowce. Możemy się oszukiwać, że niezdrowa dieta nie ma na nas wpływu. A fakty są takie, że gdybyśmy wszyscy zdrowo jedli, moglibyśmy żyć dłużej jako gatunek, średnio o 11 lat. Ktoś to zbadał i policzył. Na podstawie faktów, a nie życzeniowych komentarzy z platform społecznościowych.
Czytaj więcej
Fundacja Changing Markets ostrzega, że wraz z publikacją raportu Komisji EAT-Lancet 2.0 na temat...
Żyjemy w czasach, w których rościmy sobie prawo nie tylko do własnych opinii, ale także (niebezpiecznie) do własnych faktów. Życzę wszystkim, żeby to nie odbiło się na ich zdrowiu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ramach naszego podcastu publikowanego na rp.pl „Powiedz to kobiecie” zrobiłam niedawno wywiad z lekarką, specjalistką w dziedzinie wpływu jedzenia na zdrowie dr Alicją Baską. Pani doktor powoływała się na renomowane publikacje takich magazynów jak np. „The Lancet” oraz na badania i zalecenia zespołów ekspertów i specjalistów pracujących nad raportami (np. raport EAT-Lancet), towarzystw naukowych (Amerykańskie Towarzystwo Dietetyki, towarzystwa kardiologiczne), instytucji badawczych (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) i inne.
Mimo tradycji Wielkiej Polskiej Emigracji los Zbigniewa Ziobry – jeśli ten zdecyduje się zostać w Budapeszcie -...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Narracja o prześladowaniu Ziobry nie przekonuje opinii publicznej. Dane z sieci mówią jasno: 96 proc. komentarzy...
Przeżyłam w ostatnich latach wiele końców demokracji, upadków ZUS-u i polskiej gospodarki. „Faszyzm” też powinna...
Karol Marks miał powiedzieć, że historia powtarza się zazwyczaj dwa razy – raz, jako tragedia i raz jako farsa....
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Dzięki odkupieniu przez państwo feralnej działki potrzebnej do budowy CPK, obecna władza może pokazać się jak st...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas