Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Marzena Tabor-Olszewska: Jemy za dużo mięsa! A może za mało? Wojna światów trwa w najlepsze

Na temat żywienia każdy ma swój pogląd. Tak jak w temacie piłki nożnej, wspinaczki wysokogórskiej i właściwej interpretacji mazurków Chopina, wyrażamy ten pogląd chętnie, stanowczo, a często – nie znosząc sprzeciwu. Także sprzeciwu naukowców.

Publikacja: 10.11.2025 04:00

Możemy się oszukiwać, że niezdrowa dieta nie ma na nas wpływu

Możemy się oszukiwać, że niezdrowa dieta nie ma na nas wpływu

Foto: AdobeStock

Marzena Tabor-Olszewska

W ramach naszego podcastu publikowanego na rp.pl „Powiedz to kobiecie” zrobiłam niedawno wywiad z lekarką, specjalistką w dziedzinie wpływu jedzenia na zdrowie dr Alicją Baską. Pani doktor powoływała się na renomowane publikacje takich magazynów jak np. „The Lancet” oraz na badania i zalecenia zespołów ekspertów i specjalistów pracujących nad raportami (np. raport EAT-Lancet), towarzystw naukowych (Amerykańskie Towarzystwo Dietetyki, towarzystwa kardiologiczne), instytucji badawczych (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) i inne.

Reklama
Reklama

Kiedy udostępniłam nagrany podcast w swoich mediach społecznościowych, pod moim wpisem rozgorzała dyskusja. Jedna z osób twierdziła, że wszelkie badania to bzdury, nie podając żadnych naukowych podstaw swojego punktu widzenia, użyła argumentu, że „wszyscy jemy za mało czerwonego mięsa!”. I już. Inne osoby podjęły dyskusję, na podstawie swoich doświadczeń.

Czytaj więcej

Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”
Przemysł spożywczy
Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”

Oznacza to jedno. Niezależnie od poziomu świadomości dotyczącego badań oraz zaleceń lekarzy i specjalistów, każdy będzie wiedział swoje. No i to nie jest zakazane. Jak pokazał przykład rozmowy redaktora Bogdana Rymanowskiego z profesor Grażyną Cichosz, w przestrzeni publicznej można powiedzieć wszystko i o wszystkim, i mogą to być treści niezwykle popularne. Jednak brak oparcia na nauce może nas prowadzić na manowce. Możemy się oszukiwać, że niezdrowa dieta nie ma na nas wpływu. A fakty są takie, że gdybyśmy wszyscy zdrowo jedli, moglibyśmy żyć dłużej jako gatunek, średnio o 11 lat. Ktoś to zbadał i policzył. Na podstawie faktów, a nie życzeniowych komentarzy z platform społecznościowych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Naukowcy zalecili, aby ponad połowę diety stanowiły warzywa i owoce, następnie produkty pełnoziarnis
Na talerzu
Znów głośno o diecie planetarnej. Eksperci ostrzegają przed dezinformacją

Żyjemy w czasach, w których rościmy sobie prawo nie tylko do własnych opinii, ale także (niebezpiecznie) do własnych faktów. Życzę wszystkim, żeby to nie odbiło się na ich zdrowiu.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie nauka Badania naukowe dieta

W ramach naszego podcastu publikowanego na rp.pl „Powiedz to kobiecie” zrobiłam niedawno wywiad z lekarką, specjalistką w dziedzinie wpływu jedzenia na zdrowie dr Alicją Baską. Pani doktor powoływała się na renomowane publikacje takich magazynów jak np. „The Lancet” oraz na badania i zalecenia zespołów ekspertów i specjalistów pracujących nad raportami (np. raport EAT-Lancet), towarzystw naukowych (Amerykańskie Towarzystwo Dietetyki, towarzystwa kardiologiczne), instytucji badawczych (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) i inne.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Bogusław Chrabota: Czy Zbigniew Ziobro będzie w Budapeszcie bezpieczny
Komentarze
Bogusław Chrabota: Czy Zbigniew Ziobro będzie w Budapeszcie bezpieczny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Zbigniew Ziobro
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Niedoszłe męczeństwo Zbigniewa Ziobry. Budapeszt znów zaszkodzi PiS
Można odhaczać kolejne punkty programu: przemocowe hasła na Marszu Niepodległości, lewicowcy i liber
Komentarze
Estera Flieger: Jak polubić 11 listopada. Wylogować się do świętowania
Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Działka pod CPK odkupiona przez państwo. Teraz tylko PiS ma problem z tą aferą
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama