"New York Times": Facebook zintegruje usługi komunikacyjne Instagrama, WhatsAppa i Messengera Mark Zuckerberg Bloomberg

Mark Zuckerberg, szef Facebooka, planuje zintegrować usługi komunikacyjne w sieciach społecznościowych WhatsApp, Instagram i Facebook Messenger. Ma to zapewnić kontrolę nad rozrastającymi się oddziałami firmy w czasach, kiedy "jej działalność pogrąża się w skandalach" - informuje "The New York Times".