Trela: Sprawę wyborów kopertowych musi wyjaśnić komisja śledcza

W rozmowie z Michałem Kolanką Trela przedstawił jakie będą dalsze działania Lewicy w sprawie kontroli legalności działań premiera, w kontekście wyborów kopertowych.

- Lewica zgłosi wniosek by powołać nadzwyczajną komisję śledczą, żeby wyjaśnić tę sprawę. Mam nadzieję, że reszta opozycji, a nawet część rządowa poprze ten wniosek. Rok temu, dwa dni przed nieodbytymi wyborami kopertowymi złożyłem doniesienie na pana premiera do prokuratury, twierdząc – to co dziś mówi NIK – że decyzję o wyborach podejmował w sposób nieuprawniony - niestety prokuratura umorzyła to postępowanie. Dlatego, sprawę powinna wyjaśnić komisja śledcza, która składałaby się z parlamentarzystów wszystkich ugrupowań politycznych, bo opinia publiczna musi poznać prawdę – stwierdził poseł Lewicy.