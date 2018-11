Uwłaszczenie nieruchomości: będą zmiany w pomocy publicznej dla deweloperów

Resort inwestycji chce szybko poprawić przepisy o pomocy publicznej. Dzięki temu deweloperzy nie będą płacić miliardów za uwłaszczenie.

W wykazie prac legislacyjnych pojawiła się informacja w tej sprawie. Chodzi m.in. o wątpliwości dotyczące pomocy publicznej. Po Nowym Roku dojdzie do przekształcenia prawa użytkowania gruntów pod blokami i domami jednorodzinnymi. Skorzystają na tym nie tylko właściciele mieszkań, ale i spółdzielnie oraz deweloperzy. Do dwóch ostatnich grup będzie się jednak stosować przepis de minimis. Oznacza to, że jeżeli przekroczą dozwolony limit tej pomocy, będą musieli zwrócić nadwyżkę. W grę wchodzą miliardy złotych w skali kraju. By temu zaradzić, minister inwestycji proponuje, by przedsiębiorcy oraz spółdzielnie mogli sami wybrać system płatności za przekształcenie. Po pierwsze, mogą zapłacić 20 opłat oraz dopłacić, jeżeli przekroczą limit pomocy de minimis. Po drugie, mogą z tego zrezygnować i płacić opłaty przekształceniowe przez taki okres, na jaki było ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Zdaniem MiR zapewni to przedsiębiorcom możliwość dostosowania systemu płatności do aktualnej kondycji finansowej.

Początkowo zmiana do ustawy uwłaszczeniowej miała być procedowana z projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Podjęto jednak decyzję, że prace nad nią będą prowadzone oddzielnie. ©?