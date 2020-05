Tarcza antykryzysowa 4.0: niezapłacone rachunki nie pozbawią prądu, gazu i ciepła

– Takie rozwiązanie to oczywiście krok w dobrym kierunku – uważa Piotr Pałka, radca prawny z Kancelarii Prawnej Derc, Pałka. – Problemu na dalszą metę jednak nie rozwiąże, bo i tak rachunki trzeba będzie wcześniej lub później zapłacić, i to w skumulowanej wysokości. To może nie być wcale takie proste. Szkoda, że rząd nie zadbał, by w okresie pandemii nie było podwyżek cen mediów. Wówczas więcej osób byłoby stać na ich regularne opłacanie.

– W połowie marca rząd zaapelował do banków o wprowadzenie w czasie pandemii wakacji kredytowych, a te odpowiedziały na apel rządu i bardzo szybko to zrobiły – mówi Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP. – Od połowy marca wprowadziły możliwość odroczenia spłat kredytu na trzy miesiące. Wystarczy, że doszło do pogorszenia sytuacji życiowej kredytobiorcy w związku z pandemią, a nie tylko do utraty pracy lub głównego źródła dochodu. Do tej pory wpłynęło do banków ponad milion wniosków, a w ok. 900 tys. przypadków doszło do odroczenia spłaty kredytu. Pozostałe 100 tys. przypadków to np. wnioski o umorzenie albo wnioski składane, gdy doszło już do wypowiedzenia umowy i wszczęcia egzekucji. Liczba zgłoszonych reklamacji jest na poziomie kilku tysięcy. Odsetek niezadowolonych nie jest więc taki duży – mówi Tadeusz Białek.