Dlaczego niepełnosprawni nie są szczepieni w pierwszej kolejności - RPO pisze do MZ

- Musimy rozmawiać o tym, kto ma prawo do pierwszeństwa przy szczepieniach na koronawirusa. Ludzie mają bowiem wątpliwości co do określenia grup priorytetowych. A sposób określenia takich grup rodzi wątpliwości, czy uwzględnione będą wszystkie osoby znajdujące się w podobnej sytuacji - uważa RPO.

- Osoby z niepełnosprawnościami znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami. W szczególności osoby, u których przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążeniowo–oddechowego, współwystępujące schorzenia różnych układów organizmu, czyli osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze schorzeniami powodującymi znaczące osłabienie odporności, a także osoby, które z uwagi na trudności poznawcze posiadają obniżoną zdolność do dbania o higienę i profilaktykę zdrowotną - napisał zastępca RPO Maciej Taborowski do ministra Adama Niedzielskiego.

Kolejne kwestie, na które zwraca uwagę RPO, to potrzeba uwzględnienia pracowników centrów pomocy rodzinie w którymś z pierwszych etapów szczepień, określenie szczegółów co do m.in. wyboru szczepionki przez pacjenta, określenie jednolitego kwestionariusza kwalifikacji pacjenta do szczepienia, zasad szczepień tzw. ozdrowieńców, systemu dystrybucji szczepionek oraz zabezpieczenia ich przed kradzieżą.