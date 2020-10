Nagroda za badania czarnych dziur

I to owa „nieskończoność” przez ostatnie 50 lat budziła wielki niepokój naukowców, w tym także samego Hawkinga, który posiłkując się mechaniką kwantową pod koniec życia zaczął rewidować swój pogląd. We wznowionym wydaniu „Krótkiej historii czasu” napisał nawet zdanie, które wywołało dyskusję w świecie fizyków teoretycznych: „(...) w rzeczywistości nie było żadnej osobliwości w chwili powstawania wszechświata”.

Einstein się nie mylił

Z kolei 68-letni profesor Reinhard Genzel, absolwent wydziału fizyki uniwersytetów we Freiburgu i w Bonn, wieloletni pracownik naukowy katedry radioastronomii Instytutu Maxa Plancka i profesor fizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, został wyróżniony ex aequo z amerykańską profesor Andreą Mią Ghez za badania i potwierdzenie istnienia w centrum Drogi Mlecznej supermasywnej czarnej dziury, której nadano nazwę Sagittarius A* (w skrócie Sgr A*).

Skąd ta gwiazdka w nazwie? Tak oznakowano centralną czarną dziurę o masie ok. 4,3 mln mas Słońca (nasza gwiazda waży 20 do potęgi 30 kilogramów), która należy do złożonego radioźródła w gwiazdozbiorze Strzelca o nazwie Sagittarius A. Profesor Reinhard Genzel nadzorował w Instytucie Maxa Plancka badania nad tym obiektem przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem Rainera Schödela. Wyniki tych prac potwierdziły istnienie w centrum naszej galaktyki supermasywnej czarnej dziury oddalonej o ok. 26-27 tysięcy lat świetlnych od Ziemi.

Dzięki obserwacjom prowadzonym przy pomocy teleskopu VLT w lipcu 2018 roku , zespół pod kierownictwem Reinharda Genzela opublikował badania, z których wynika, że wokół Sgr A * krąży bardzo wiele gwiazd o różnych orbitach. Jedna z nich jest oznakowana jako S2 i porusza się z prędkością 7650 km / s, czyli blisko 3 proc. prędkości światła. Zespół zaobserwował tzw. precesję Schwarzschilda. Jest to efekt , który najbardziej skrótowo można określić jako zmiany położenia gwiazdy w największym odchyleniu na jej orbicie eliptycznej wokół czarnej dziury. Zarówno światło, jak i sama gwiazda zachowywały się zgodnie z przewidywaniami teorii Einsteina.

Wyniki badań zostały wsparte pracą prof. Andrei Ghez z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Dzięki obrazowaniu centrum naszej galaktyki w podczerwieni za pomocą Teleskopów Kecka, zespół tej amerykańskiej uczonej, był w stanie „zajrzeć” przez ciężki pył blokujący światło widzialne do środka Drogi Mlecznej.

W ten sposób stosując przez wiele lat optykę adaptacyjną do korekcji turbulencji atmosfery, uzyskano obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości, które umożliwiły śledzenie orbit gwiazd wokół supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A *.

W październiku 2012 roku zespół prof. Ghez zidentyfikował drugą gwiazdę, orbitującą wokół Centrum Galaktyki, której nadano nazwę katalogową S0-102. Także ona zachowuje się zgodnie z przewidywaniami teorii względności.

Tegoroczna nagroda Nobla z fizyki nie jest zatem tylko wyróżnieniem dla odkrywców centralnej czarnej dziury w naszej galaktyce, ale także ukłonem dla jednego z największych geniuszy w dziejach świata – profesora Alberta Einsteina, tworcy teorii względności.