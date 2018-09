Tajemnice konkursowych liczb

O rozmachu katowickiej rywalizacji najlepiej świadczy zbiór podstawowych danych pozwalających lepiej poznać ten konkurs.

111

Poniżej dalsza część artykułu

muzyków zgłosiło się do udziału w przesłuchaniach. To bardzo dużo, nawet jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że konkurs odbywa się aż w pięciu kategoriach. Organizowany jest jednak po raz pierwszy, a lista tego typu imprez w Europie i na świecie jest bardzo długa. Obecnie konkursy wręcz zabiegają o zdobycie utalentowanych kandydatów.

21

krajów świata będzie reprezentowanych w rywalizacji, której patronuje Karol Szymanowski. Poza polskimi artystami wystąpią kandydaci z Czech, Ukrainy, Słowenii, Rosji, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Korei, Japonii, Tajwanu i Wenezueli. Polacy przeważają w kategoriach solistycznych, natomiast ciekawie przedstawia się geografia wśród kameralistów. Obok zespołów polskich (Al Pari Quartet, Muscada String Quartet czy New Music Quartet) mamy Baum Quartet z Korei oraz kilka formacji wielonarodowościowych, na przykład rosyjsko-niemiecko-kanadyjski Eliot Quartet czy włosko-hiszpańsko-brytyjski Fitzroy Quartet.

43

muzyków grających na skrzypcach przystąpi do przesłuchań. To najsilniej obsadzona solistyczna kategoria katowickiego konkursu. Zaprezentuje się ponadto 24 śpiewaczek i śpiewaków, a grupa pianistyczna liczy 22 osoby. Do każdego z finałów zostanie dopuszczonych maksymalnie sześcioro artystów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród znajduje się sporo laureatów innych konkursów.

3

etapy ma konkurs w każdej kategorii z wyjątkiem oczywiście konkursu kompozytorskiego. W każdym z nich umieszczono w obowiązkowym programie utwory Karola Szymanowskiego. I tak na przykład pianiści już w pierwszym etapie muszą zagrać etiudy Chopina, a także etiudy i mazurek Szymanowskiego. Etap drugi to jedna z sonat Beethovena dopełniona utworami patrona oraz innego kompozytora XX-wiecznego. Wreszcie w finale pianista wybiera jeden z kilkunastu koncertów, także powstałych w ubiegłym stuleciu wśród nich jest oczywiście IV Symfonia Karola Szymanowskiego.

W podobny sposób został ułożony program dla pozostałych dla skrzypków czy śpiewaków, którzy muszą się skupić na muzyce XX-wiecznej. To odróżnia ten konkurs od większości innych, ale też powoduje, że jest szczególnie trudny dla młodych artystów.

2

miejsca przesłuchań – w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, która jest organizatorem konkursu, a także w katowickiej Akademii Muzycznej. Finalistom towarzyszyć będzie orkiestra NOSPR prowadzona przez Alexandra Liebreicha i Alexandra Humalę. Uczestnikom zapewniono też doświadczonych pianistów-akompaniatorów.

287

tysięcy euro – tyle wynosi łączna pula nagród. Zwycięzca w każdej kategorii solistycznej otrzyma 25 tys. euro, zdobywca II miejsca – 18 tys. euro, III – 10 tysięcy. Dla kwartetów sumy te są ze zrozumiałych względów większe i wynoszą: 38, a następnie 26 i 14 tys. euro. W każdej z kategorii przewidziano ponadto nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego. Ustanowiono też wyróżnienia dla najlepszych pianistów towarzyszących śpiewakom lub skrzypkom.

14

dni będą trwały konkursowe zmagania w Katowicach. Jest to wiec konkurs długi, ale gwarantujący niespotykaną wręcz liczbę rozmaitych zdarzeń muzycznych.

ARTYKUŁY POWIĄZANE