Niemoc twórcza i lękowe stany wokalisty Radiohead

Thom Yorke promuje najnowszy album „Anima" koncertami w Europie.

Radiohead, macierzysty zespół wokalisty, ma wśród fanów tak wyjątkowy status, że określenie „kultowy" staje się nijakie. Każdy album i koncert zyskuje błyskawiczny mocny odzew.Podobnie jest z solową karierą Yorke'a, którą rozpoczął płytą „Eraser" w 2006 r. Osiem lat później ukazał się „Tomorrow's Modern Box", a na kilka miesięcy przed 50. urodzinami muzyk wypuścił trzecią solową płytę „Anima". Nie wyczerpuje to jego działalności poza Radiohead. Najbardziej spektakularnym jej przejawem jest Atoms For Peace – supergrupa, w której jest basista Red Hot Chilli Peppers, Flea. Zespół powstał w związku z solową karierą Yorke'a, by wykonywać na żywo „Erase", ale zespół wydał samodzielny album „Amok".Przy tworzeniu „Anima" Yorke pracował z producentem Nigelem Godrichem. Trzeba podkreślić, że nowe nagrania przypominają klimat Radiohead, choć z grupą wokalista nie zdecydowałby się na rozwibrowane improwizacje.Oczywiście podobieństwa i powt...