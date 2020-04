Globalna zbiórka gwiazd na walkę z koronawirusem

McCartney, Eilish, Wonder i Martin zaśpiewają w weekend pod hasłem „One World: Together at Home".

To będzie pierwszy globalny koncert z udziałem największych gwiazd, którego celem jest zbiórka pieniędzy dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i na walkę z koronawirusem. Organizatorką jest amerykańska gwiazda Lady Gaga. W siedem dni zebrała 35 mln dolarów na walkę z pandemią. Poniżej dalsza część artykułu

Jeszcze niedawno Amerykanka kojarzyła się z modowymi prowokacjami, które promowały piosenki dla młodszych nastolatków. Ale to także utalentowana kompozytorka i piosenkarka. Urodzona w 1986 r., uczyła się aktorstwa w słynnej szkole Lee Strasberga, a w 2001 r. zadebiutowała w „Rodzinie Soprano". Zanim wkroczyła na estradę, pisała przeboje dla Britney Spears i Fergie. Zdobyła popularność albumem „Fame" (2008) i hitem „Paparazzi", rozwijając karierę w duchu popartu Andy'ego Warhola. Dziś jej majątek ocenia się na 350 mln dolarów, a jej wizerunek diametralnie zmienił sukces filmu i płyty „A Star Is Born" (2018) z udziałem jej i Bradleya Coopera.

Pierwszy był George Ten remake melodramatu znanego z kreacji Barbry Streisand i Krisa Kristoffersona wycisnął łzy światowej widowni. Najważniejsze jest to, że Gaga skomponowała nowe piosenki i zaśpiewała je dla dorosłych widzów. Film zarobił pół miliarda dolarów, a płyta od premiery rozeszła się już w ponad 6 mln kopii. W zeszłym roku sprzedała się w 3,2 mln egzemplarzy, co dało jej czwarte miejsce w rocznym podsumowaniu. Więcej sprzedała 18-latka Billie Eilish i ona też weźmie udział w koncercie „One World: Together at Home".

Historyczną transmisję poprowadzą najsłynniejsi prezenterzy na świecie – Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert. Lista gwiazd jest imponująca. To Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong z Green Day, Chris Martin z Coldplay, Eddie Vedder z Pearl Jam, Elton John, John Legend, Kelly Clarkson, Lang Lang, Paul McCartney i Stevie Wonder.

Początek transmisji w sobotę 18 kwietnia od 20.00 nowojorskiego czasu. U nas będzie wtedy druga po północy, ale poza transmisjami w sieci dwugodzinny skrót pokaże Canal+ w niedzielę 19 kwietnia o 21:00.

Pomysłodawcą pierwszego wielkiego charytatywnego koncertu był George Harrison. 1 sierpnia 1971 r. zaprosił do Nowego Jorku przyjaciół z myślą o Bangladeszu, który padł ofiarą powodzi. To był trudnyczas dla hippisowskiego środowiska. W 1970 r. rozpadli się Beatlesi, przedawkowali Hendrix i Joplin, miesiąc wczesniej zmarł Morrison. – Nasza rewolucja przegrała – mówił Eric Clapton, który rozpoczął odwyk. Harrison i Ringo Starr wykonali „Jumpin' Jack Flash" Stonesów. Na estradę wrócił Bob Dylan. Zaśpiewał dla 20 tys. fanów „Just Like a Woman".

Pierwszą globalną transmisję miało Live Aid w 1985 r. Gdy w serwisie BBC ukazał się materiał o milionach Etiopczyków zagrożonych głodem, Bob Geldoff z Boomtown Rats nagrał z brytyjskimi gwiazdami „Do They Know It's Christmas?". Amerykańskie gwiazdy zaśpiewały „We are the World". Polacy odcięci od Zachodu „żelazną kurtyną" mogli się poczuć lepiej, bo kartki nie były tak straszne jak głód.

Comeback Floydów Świat nucił piękne piosenki i czuł się lepszy, bo nikt nie znał prywatnych tajemnic Michaela Jacksona, współkompozytora amerykańskiego szlagieru, który śpiewał m.in. z Lionelem Richie, Bobem Dylanem, Stevie Wonderem i Bruce'em Springsteenem.

Wembley zaszczycił książę Karol i Lady Diana. Show Queen z Freddiem Mercurym przeszedł do historii. Teraz jego rekonstrukcja kończy film „Bohemian Rhapsody". Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones z Philem Collinsem– wystąpili w Filadelfii jako Led Zeppelin – występ był słaby, triumfowali Dire Straits ze Stingiem.

The Rolling Stones byli poróżnieni, więc Mick Jagger zaśpiewał z Tiną Turner, zaś Keith Richards i Ron Wood z Dylanem. Jack Nicholson z JFK Stadium zapowiedział londyński występ U2. Oglądało ich 2 mld telewidzów, czyli połowa ludzkości. Zebrano 220 mln dolarów.

20 lat później zorganizowano Live 8. Artyści domagali się od ósemki najbogatszych państw pomocy dla głodujących i 50 mld dolarów dla Afryki. Bono spotkał się z amerykańską sekretarz stanu Condoleezzą Rice. Koncerty oglądało 3 mld widzów. Paul McCartney zaśpiewał z U2 „Sierżanta Pieprza". Zaprezentowało się nowe pokolenie: Destiny's Child, Coldplay, Muse i The Killers. Najważniejszy był comeback skłóconych dotąd Pink Floyd. To był ostatni występ ze zmarłym w 2008 r. pianistą Rickiem Wrightem.

W 2008 r. zorganizowano Live Earth. Celem była walka z dziurą ozonową i ociepleniem. Ale impreza miała polityczny podtekst, patronował jej bowiem Al Gore, który walczył o Biały Dom. Wściekłości nie krył sir Bob Geldof, któremu demokrata ukradł nazwę. „Jeśli Madonna chce znaleźć okazję do promocji, niech wskakuje na scenę!" – szydził. Brytyjczycy z Muse sugerowali wokalistce, że gdyby nie latała prywatnym odrzutowcem, tylko korzystała, jak sugeruje innym, z masowej komunikacji, dziura ozonowa byłaby mniejsza. Pet Shop Boys skrytykowali Bono, bo mylił role wokalisty z polityczną. Bojkot ogłosili Arctic Monkeys.

Sieć i karty kredytowe Dziś mało kto pamięta, że u początku internetowej rewolucji w 1999 r. odbył się koncert NetAid. Bezpośrednia transmisja przeprowadzona w internecie była połączona ze zbiórką pieniędzy na rzecz biednych i uchodźców. Nowoczesne technologie pozwalały przyjąć na stronie około miliarda gości w czasie trwania koncertu. Wpłat dokonywano z użyciem kart kredytowych. Bono i Wyclef Jean skomponowali piosenkę „New Day" wykonaną na Giants Stadium. Wystąpili Mary J. Blige, Busta Rhymes, Jimmy Page, Puff Daddy, Sting w duecie z Cheb Mami i Zuccero. Na Wembley w Londynie pojawili się Bryan Adams, David Bowie, Eurhytmics, George Michael.