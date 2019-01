Woodstock Festival ma 50 lat

Dwie imprezy, masowa i kameralna, uświetnią jubileusz hipisowskiego święta, które zaczęło epokę masowych koncertów.

– Festiwal w 1969 r. był manifestem młodzieży, która czuła się zmuszona do walki o pokój, prawa obywatelskie i kobiet. Dzisiaj mamy do czynienia z podobnym podziałem co pięć dekad temu, ale nauczyliśmy się, że muzyka ma moc jednoczenia ludzi – powiedział Michael Lang, pomysłodawca Woodstock Festival, ogłaszając tegoroczną edycję Woodstock 50 w Watkins Glen w sierpniu.

Stan radosnej klęski

Oryginalna lokalizacja w Bethel Farm była już zajęta przez organizatorów nieoficjalnych obchodów, którzy zarezerwowali zbudowany tam amfiteatr mieszczący 15 tysięcy widzów. Dlatego Lang wybrał międzynarodowy tor wyścigowy. W 1973 r. odbył się tam Summer Jam, na którym wystąpili The Band, The Allmans Brothers Band i The Grateful Dead. Jak podkreślił Lang, Bethel jest za małe, by gościć 60 zespołów i solistów. Zagrają gwiazdy epoki dzieci kwiatów, młodzi artyści pop, country i rap.

Woodstock otworzył epokę masowych imprez, wspartych społecznym przesłaniem. Do legendy przeszedł koncert The Who, podczas którego Pete Townshend roztrzaskał gitarę, a perkusista Keith Moon zdemolował perkusję. Jimi Hendrix zagrał antywojenną wersję amerykańskiego hymnu i spalił gitarę. Janis Joplin mało co nie eksplodowała od emocji, podobnie jak Joe Cocker, Carlos Santana zaś grał ekstatycznie jak nikt wcześniej.

Lang odwołuje się do pięknych ideałów, ale znamienne jest to, że Woodstock 50 będzie organizowany na licencji Woodstock Ventures, gdzie oprócz Langa skupili się żyjący twórcy pierwszej imprezy. Inspiracja nie była hipisowska. John Roberts i Joel Rosenman, synowie bogatych amerykańskich rodzin, które dorobiły się na handlu kosmetykami i ortodoncji, zamierzali napisać sitcom. Szukając pomysłów dali ogłoszenie „Młodzi mężczyźni z nieograniczonym kapitałem poszukują interesujących, legalnych możliwości inwestycyjnych i propozycji biznesowych". Wśród kilku tysięcy propozycji była propozycja Michaela Langa. Zaproponował urządzenie wielkiego rockowego koncertu.

Rosenman i Joel wyłożyli na organizację 2 miliony dolarów, spodziewali się 50 tysięcy fanów. W środę poprzedzającą festiwalowy weekend nadciągało 400 tysięcy. Organizatorzy mieli dylemat: dokończyć budowę sceny czy ogrodzenie? 350 tys. fanów weszło za darmo. Policja ogłosiła paraliż komunikacyjny. W rzece i błocie kąpały się tłumy nagich buntowników. Kulisy nie były beztroskie. Pojawiły się śmiertelne ofiary heroiny. Menedżerowie gwiazd domagali się pieniędzy. Sprzedawcy żywności windowali ceny jak na giełdzie. „Tortami i szampanem będziemy tłumić zamieszki" – żartowano.

– Schrzaniliśmy wszystko – mówił Joel Rosenman. – Wystawialiśmy czeki bez pokrycia. W banku urządzono nam sąd. Wyszliśmy na swoje, bo Warner kupił od nas prawa do filmu dokumentalnego.

Teraz Woodstock strat nie przyniesie, o czym przekonuje sukces festiwalu Desert Trip w 2016 r., na którym wystąpili Bob Dylan, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who i Roger Waters. Zanotował wpływy 160 mln dolarów.

Live Aid i Jarocin

Jako pierwszy ogłosił występ w amfiteatrze w historycznej lokalizacji Carlos Santana. Będzie też świętował 20-lecie sprzedanej w 30 mln egz. płyty „Supernatural".

Trwają spekulacje, kto może zagrać na imprezie Langa. Mogą wystąpić Crosby, Still, Nash & Young oraz Creedence Clearwater Revival, goście pierwszej edycji. Żyje muza Boba Dylana Joan Baez. Na miejscu byłaby reinkarnacja Grateful Dead, którzy koncertują z młodym przyjacielem Erica Claptona – Johnem Meyerem. Robert Plant znowu będzie zadręczany o wznowienie działalności Led Zeppelin. Nick Mason już od dawna nawołuje Rogera Watersa i Davida Gilmoura, by połączyli siły pod szyldem Pink Floyd.

Do Woodstock nie przyjechał w 1969 r. Bob Dylan, choć mieszkał nieopodal. Dziś ma szansę. Muzycy The Who zapowiadają na ten rok nową płytę oraz tournée. Chętnych z młodszego pokolenia, zainspirowanych aurą hipisowskiego zlotu nie zabraknie.

Pierwszą udaną próbą celebrowania hipisowskiej legendy był festiwal Woodstock '94, na którym wystąpili Santana, Cocker, Bob Dylan oraz Metallica i Red Hot Chili Peppers

Wcześniej duch Woodstock zainspirował m. in. Live Aid, w Polsce zaś festiwal w Jarocinie, a także Przystanek Woodstock organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Od zeszłego roku odbywa się pod nazwą Pol'and'Rock Festival.

