Znaleziony rękopis i kartki z dziennika

Utwór drugi, będący opracowaniem własnego III Kwartetu „Kartki z nienapisanego dziennika" z 2011 roku, to odwołanie do wielkich klasyków muzyki kameralnej i do wspomnień z dzieciństwa spędzonego w wielokulturowej przed II wojną światową Dębicy. Stąd pojawia się w utworze melodia huculska, którą grywał na skrzypcach jego ojciec.

To była zresztą istotna cecha jego twórczości. Wielokrotnie swoim utworom nadał nowy kształt brzmieniowy. Czasami robił tak, jakby chciał sprawdzić ich nową jakość brzmieniową, czasami czynił to na życzenie samych muzyków lub by zapewnić swoim utworom możliwość częstszego dotarcia do odbiorcy.