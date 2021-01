Felicjan Andrzejczak wrócił po latach

Zaczęliśmy pracę wspólnie. Jak zwykle najpierw układaliśmy program, potem powstały teksty. Na przykład piosenka „Niebo co dzień" to jest kompozycja Romka sprzed kilku lat. Inne piosenki też powstały wcześniej. Kompozytorzy tak pracują. Potem decydujące są aranżacje, o których dyskutowaliśmy, zastanawiając się nad stylistyką. Gdy płyta była w przygotowaniu, Romek poinformował mnie i Mietka Jureckiego, że badania wykazały u niego nowotwór. Pojawił się niepokój, co on skomentował następująco: „Chłopaki kochane, o jedno was tylko proszę, gdyby coś poszło źle, grajcie dalej, bo co po mnie zostanie? Tylko te piosenki". Miał wtedy obok siebie dwóch milczących facetów. Co można w takiej sytuacji powiedzieć? Jedynie: „Oczywiście, stary". Potem koncertowaliśmy, jak gdyby nigdy nic, a na tych koncertach Felek był gościem. Jeszcze później Romek trafił do szpitala, przebywał w wielu i coraz częściej. Leczył się w specjalistycznej klinice w Niemczech. W lutym stało się najgorsze. Ale odszedł, kiedy mieliśmy już płytę zaplanowaną, a także nagrane wersje demo. I nawet kiedy on nie mógł już grać, my nadal pracowaliśmy w studiu. Wieczorem albo następnego dnia rano przyjeżdżaliśmy do Romka do szpitala i prezentowaliśmy mu to, co nagraliśmy. Mówił: „To cudo", albo też zwracał uwagę, że na co innego się umawialiśmy.